Derek mas may appeal kay Chris Hemsworth

Isa si Derek Ramsay sa hanay ng local celebrities na naimbitahan sa Philippine premiere ng ‘Extraction 2’ na pinagbibidahan ng Hollywood actor na si Chris Hemsworth.

Naikonek ni Derek ang kanyang naging superhero serye sa TV5 noon na ‘Kidlat’ kaya sabi nga niya sa kanyang Instagram caption, “Thor meets Kidlat.”

Obvious na gumana rin ang pagka-fan mode ni Derek nang ma-meet na nga si Chris sa event ng isang streaming app.

Sabi ni Derek, “It was an honor to be a part of the Extraction 2 premier and it was a bigger honor to me able to work with @chrishemsworth.

“Thank you for coming to our country and making so many people happy last night. It was great to meet you. Thor meets Kidlat.”

Pero malamang, kilig din si Derek sa ilang comment naman ng followers niya sa kanyang post at kinumpara siya sa Hollywood actor.

Sey ng ibang netizens, “Mas maappeal ka pa rin kay Chris!” at “Ikaw ang Chris Hemsworth ng Pilipinas.”

Sabi naman ng isa, “Kay Kidlat ako.”

Bongga! (Rose Garcia)

