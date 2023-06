Dapat magkaisa ng pagtugon sa problema

Tatlong buwan na ang nakakalipas ng lumubog ang oil tanker na MT Empress sa Tablas Strait na malapit sa Oriental Mindoro noong ika-28 ng Pebrero.

Pero hanggang ngayon po ay wala pa ring konkretong aksyon ang mga ahensya ng gobyerno kung paano pananagutin ang may-ari ng barko na naging sanhi ng malawakang oil spill sa mga daluyang tubig ng Oriental Mindoro, at maaring nakaapekto rin sa mga lalawigan ng Antique, Romblon at Palawan.

Bukod diyan, hindi rin magkasundo ang mga ahensya ng pamahalaan maging sa mga simpleng datos tungkol sa napakalaking disaster na nangyari sa ating karagatan. Nang kami po ay mangalap ng datos para alamin kung gaano ba karami ang dalang langis ng MT Empress, ang sabi sa mga report ay 900,000 liters daw ayon sa Philippine Coast Guard (PCG). Pero ang National Bureau of Investigation (NBI) naman ay nagsabing 800,000 liters daw.

Maging ng nagsagawa po ng magkasamang hearing ang House Committee on Ecology at ang House Committee on Natural Resources noong May 29, hindi magkatugma ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa pagsasabi kung maari na bang kainin ang mga isdang galing sa dagat na natapunan ng langis. Ang chairman tuloy ng natural resources committee na si Cavite 4th District Congressman Elpidio “Pidi” Barzaga Jr. ay napapabuntung-hininga sa kanilang mga di-magkakatugmang sagot sa hearing.

Ang inyong lingkod naman po bilang miyembro ng komite ng natural resources ay nagtanong kung meron bang nakahanda ng protocols o mga panuntunan para sa pagkilos ang mga ahensya ng gobyerno na may papel sa naturang isyu patungkol sa oil spill.

Paano po kasi ay hindi naman ang paglubog ng MT Empress ang unang naging sanhi ng oil spill sa Pilipinas. Noong Hulyo 2020, may sumabog na power barge sa Iloilo City at tumagas ang may 48,000 litrong langis sa karagatan. Noong 2013 ay nagka-oil spill din sa Iloilo, sa Cebu at Manila Bay, at maging noong 2005, 2001 at 1999 sa iba’t ibang parte ng bansa.

Ang pinakagrabeng oil spill sa Pilipinas ay nangyari noong 2006, ng ang barkong M/V Solar I ay lumubog at nagtagas ng may 2.4 milyong litrong langis sa baybayin ng Guimaras. Napakalawak na lugar ng mga coral, mangrove at seaweed ang nasira dahil sa aksidenteng ito at may mga ulat na umabot na sa lupain ng Guimaras ang pinsala.

Kaya naman hindi na bago ang nangyari sa Oriental Mindoro. Ang malungkot ay hindi na rin pala bago ang pagkakawatak-watak ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa environmental disaster na ito.

Ang oil spill ay hindi lamang nagiging sanhi ng malawakang polusyon sa ating yamang dagat. Nakakaapekto rin po ito sa kalusugan, at nagiging sanhi ng kawalan ng trabaho ng mga mangingisda at iba pang mga nakatira sa malapit sa baybaying dagat.

Tinatayang pitong bilyong piso ang naging pinsala na dala ng MT Empress oil spill. Bukod pa riyan, nanganganib ring mapinsala ang Verde Island Passage sa bansa, na siyang kilala po bilang “center of the center of marine shore fish biodiversity.” Ibig sabihin ay dito makikita ang pinakamaraming uri ng isda, coral at iba pang yamang dagat.

Sa kabila nito, hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon ang DENR at ibang ahensya ng gobyerno laban sa mga may-ari ng MT Empress para ito ay panagutin sa napakalalawak na disaster na nilikhang ng lumubog na oil tanker. Hanggang ngayon po ay may tumatagas pa ring langis sa lumubog na barko. Hanggang ngayon po ay paumanhin pa lang ang napapala ng gobyerno mula sa RDC, ang may-ari ng MT Empress.

Ang pinakamasaklap, wala pa ring maayos na pag-uugnayan ang mga ahensya ng gobyerno para magtugma ang kanilang pag-aksyon sa insidenteng ito. Iba-iba ang nagsasalita, kanya-kanyang galawan. Hindi na nakakapagtaka kung bakit wala pa ring nakakasuhan, at wala pa ring nananagot.

Sa bandang huli, smple lang po ang sinabi ko sa hearing sa mga opisyal na may responsbilidad na ayusin ang naging pinsalang dala ng MT Empress oil spill: ‘Get your act together.’