Chihiro Ikeda angat sa opening round

BIRDIE ang umpisa ni Chihiro Ikeda, na kumapit sa kabila ng nakakangilong mga bogey para mag-74 at isang palong lamang laban sa tatlo sa pangangapa ng lahat tapos ng 18 butas sa 11th LPGT 2023 Leg 6 P750K ICTSI Valley Golf Challenge Martes ng hapon sa Antipolo.

Kabilang sa mga nangamote ang umaasinta ng pangatlong sunod na koronang si Harmie Nicole Constantino na walang birdie sa 76 kahit may sobrang mga tirada sa ika-3, 14 at 18 mga butas upang buhulan sa panglima si Korean amateur Min yeong Kim.

“I just tried not to be too aggressive since the course is difficult,” suma ni Ikeda, na umasa sa magarang yugto makaraang isalpak ang 18-talampakang putt para sa birdie sa unang hole. Pero ‘di nangyari sa pagsablay sa mga par, sa salto sa mga green, ang huli ganunman ay mabuti aniya nang masapol at mailagay sa front-green bunker.

Ang 36-38 ng reigning Ladies Philippine Golf Tour Order of Merit champion ang nag-abante sa kanya ng one-stroke kay perennial contender Daniella Uy at mga gutom sa kampeonatong sina Florence Bisera at Martina Miñoza.

(Ramil Cruz)