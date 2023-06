Cavaliers naghari sa 9th UNTV Cup

SININDIHAN ni Darwin Cordero ang petmalung ratsada sa second quarter para tulungan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers idemolis ang Judiciary Magis, 79-63, para magkampeon sa 9th UNTV Cup sa bisa ng two-game sweep nitong Linggo sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nagsanib sina Cordero, Boyet Bautista at Jerry Lumongsod sa 27-15 run para umalagwa ang Cavaliers sa tournament na exclusive para sa mga public servant.

Pang-apat na korona ito ng AFP sa limang salang sa finals, tungo sa tax-free P3 million premyo sa kanilang napiling charity mula sa inisyatiba ni Breakthrough and Milestones Productions International CEO and President Daniel Razon.

Ipinrisinta nina Razon, Commissioner Atoy Co, BMPI-UNTV Vice President Gerry Panghulan at BMPI-UNTV General Manager Jay Eusebio ang championship trophy sa Cavaliers.

Tatanggap naman ng P2 million ang institusyong napili ng Magis, habang ang third placer NHA at fourth PNP ay may P1 million at P500,000, ayon sa pagkakabanggit.

Ang iba pang mga chosen charity ng mga koponang kalahok ay bibiyayaan din ng P200,000 bawat isa.

Kumana si Cordero ng 25 points, 9 rebounds at 5 assists para sa Finals MVP award, habang season MVP naman si Chester Tolomia ng Judiciary.

Bahagi rin sina Cordero at Tolomia ng Mythical Selection kasama sina Lumongsod, OP-PMS bet Kenneth Aljard at Ed Rivera ng DENR.

Hinirang din si Tolomia bilang Scoring Champion, si Paul Carbajal bg OP-LMS ang Defensive Player), samantalang si Richard Litonjua ng Judiciary ang Step-up Player awardee. (Ferdz Delos Santos)

