Bulkang Taal nagbabanta pa rin

Patuloy na nagbabanta ng panganib ang Bulkang Taal sa Batangas bunsod ng sumisirit na antas ng inilalabas nitong asupre o sulfur dioxide.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), abot sa 9,391 tonelada ng asupre ang pinakawalan ng bulkan kahapon ng umaga kumpara sa ibinuga nitong 5,831 tonelada noong Hunyo 1.

Dahil dito kung kaya’t pinapayuhan ng ahensya ang mga matatanda, buntis, bata at may mga sakit na asthma, sa puso at baga na manatili na lang muna sa kanilang mga bahay para maiwasang makalanghap ng asupre.

Kasalukuyang nasa alert level 1 ang Bulkang Taal na nagpapahiwatig ng mababang antas ng pag-alboroto.

Gayunman, pinag-iingat ng Phivolcs ang mga residente sa paligid ng bulkan dahil sa naitatalang pagtaas ng aktbidad nito.

Bukod sa tumaas na antas ng asupre, tinukoy din ng ahensya ang pagtaas ng mainit na likido sa bunganga ng bulkan kasunod ng pagbuga nito ng abo na abot sa 1,800 metro ang taas sa hilagang-kanluran mula sa bulkan.(Tina Mendoza)

