Brandon Ingram patitigasin Team USA sa FIBA World Cup

NAG-COMMIT na rin si New Orleans Pelicans star Brandon Ingram sa Team USA para sa 2023 FIBA World Cup sa Manila sa August.

Mga young NBA star ang sinasabing nangako nang lalaro sa US squad.

Iniulat nina NBA insiders Joe Vardon at Shams Charania ng The Athletic na kasama sa mga pangalang nag-commit sina Anthony Edwards ng Timberwolves, Austin Reaves ng Lakers, Tyrese Haliburton ng Pacers, Mikal Bridges ng Nets at Bobby Portis ng Bucks.

Pati si Jalen Brunson ng Knicks ay handang tumugon kapag tinawag.

Second pick noong 2016 draft si Ingram pero binagabag ng injury nitong 2022-23.

Mainam pa rin ang mga numero niya, sa 45 games ay career-highs ang averages na 24.7 points, 5.8 assists at 39.0 percent shooting mula long range.

Sa August 26 ang unang laro ng Americans sa World Cup, toka ang New Zealand sa MOA Arena. (Vladi Eduarte)