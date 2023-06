Bogus na missionary group nangangalap ng donasyon

Binalaan kahapon ng Simbahang Katoliko ang publiko laban sa mga pekeng grupo na nanghihingi ng donasyon para sa isinusulong umano nilang missionary work.

Ayon kay Ozamiz Archbishop Martin Jumoad, hindi konektado sa Simbahang Katolika ang grupong Filipino Katolico Missionary na umiikot umano sa mga mananampalataya para humingi ng pera.

‘Do not be deceived because they do not belong to the Roman Catholic Church. While we respect others for their right to ask for donations, this, however, caused confusion among our faithful,’diin ng Arsobispo.

Noong Agosto ng nakaraang taon, nagbabala ang Archdiocese of Palo sa Leyte laban sa nasabing grupo na nambiktima rin ng mga mananampalataya sa lalawigan. (Juliet de Loza-Cudia)