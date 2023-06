Blythe may bonggang billboard sa NYC, Ortigas, Cebu

Ibang level ang suporta ng mga fan kay Andrea Brillantes, ha! Well, nagpalagay lang naman sila ng malaking billboard sa New York City bilang suporta sa bagong serye ng aktres.

Sa gitna mismo ng Times Square makikita ang napakalaking LED billboard kung saan pinapalabas din ang trailer ng ‘Drag You and Me’, ang bagong iWantTFC original series ni Andrea, kasama sina JC Alcantara, Christian Bables.

Bukod sa New York, may billboard din si Blythe sa Ortigas at Cebu.

“Omgggggg super sweet! Thank you for the never ending support. Ibang level to! Amazing!” tweet ng aktres.

Kasabay ng paglabas ng billboard ay trending din sa Twitter ang first episode ng ‘Drag You and Me’. Na kahit first episode pa lang, puro papuri na ang nakuha ng cast, dahil hindi sila nagpakabog bilang mga drag queen sa serye.

“Sobrang saya ko. I’m so very honored to be able to represent this wonderful LGBTQIA+ community. Maraming, maraming salamat po Dreamscape sa opportunity para maiwagayway ko ang flag nating lahat,” sey ni Blythe sa guestiing niya sa ‘ASAP Natin ‘To’.

Napapanood ang “Drag You and Me” tuwing Biyernes, 8:00PM, sa iWantTFC. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

AbanTV – Showbiz | Andrea Brillantes, tinalbogan si Lisa Manoban!

Mas sariwa, malinamnam: Jillian Ward nilampaso alindog ni Andrea Brillantes