Binakbakan, pinintasan: Paolo ayaw patulan mga basher

Hindi papatulan ni Paolo Contis ang mga pumipintas sa kanya, sa ibang new hosts ng ‘Eat Bulaga’, pati na rin sa kanilang noontime show na produced ng TAPE, Inc.

Sabi mismo ni Paolo nang makausap namin siya kahapon, “Ayokong mag-react, Kuya Jun. Basta work lang ako nang work.”

May isang malapit din kay Paolo na nag-advice sa kanya na batiin ang mga basher nila sa ‘Eat Bulaga’ para asarin ang mga ito, pero hindi raw niya magagawa dahil ayaw siyang payagan ng staff.

Mas mabuting tahimik na lang daw sila at pagbutihin na lang ang trabaho nila.

At sa mga bumabakbak, namimintas sa kanya, hindi na raw talaga siya magsasalita pa.

Pero may kaisa-isa siyang ‘basher’ na pinatulan at pinost pa niya sa kanyang social media accounts ang tungkol doon.

Sabi ng ‘basher’ ni Paolo, “Congratulations Paolo! I am very proud of you! Not many people can do what you did. Accepting a job on short notice and making the most of it. I know you took a lot of heat today. Maski ako pinadalhan ng feedback. Not all 1st day on the job are great. It will just get better from here. Stay strong brother from the same mother.”

Ang ‘basher’ na sinagot ni Paolo ay kapatid niyang si Carlos Contis.

Sey ni Paolo, “The only comment that matters… thanks to my number 1 basher! Carlos Contis.” (Jun Lalin)

See Related Stories:

Lian ayaw na mag-comment about Paolo

Paolo tahimik sa engagement ng ex