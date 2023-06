Basura palit sa sabon, de lata asukal, iba pa

Hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang publiko na maayos na kolektahin ang kanilang basura para ipalit sa mga kailangan nila sa bahay tulad ng sabon, de lata, asukal at iba pa.

Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, sa halip na basta itapon at maging dagdag na problema sa pamahalaan, mas kapaki-pakinabang kung kokolektahin nila ito ng maayos para bawas-gastos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan.

Aniya, may katuwang silang mga junk shop na tatanggap sa mga recyclable na basura tulad ng bakal, plastic, papel at plastic para palitan ng sabon, de lata, asukal at iba pa.

Sa kasalukuyan ay 44 na barangay na sa Metro Mania ang kalahok sa programa ng MMDA at ang pinakahuli rito ay ang ang Barangay Bangkal sa Makati City.

Giit ni Artes, panahon na para baguhin ang mga maling kaisipan at maling gawi ng mga Pinoy sa pagtatapon ng basura. (Betchai Julian)