Ambus sa DPWH abogado, inako ng militanteng grupo

Kritikal ang isang abogado ng Department of Public Works and Highways (DPWH) habang ligtas na ang kasama niyang driver nang tambangan at pagbabarilin sila ng nagpakilalang mga miyembro ng maka-kaliwang grupong ‘Partisano-Armadong Operatiba ng Marxista-Leninista ng Pilipinas (Partisano) sa Pasay City noong Lunes.

Kinilala ang biktima na si Atty. Maria Rochelle Melliza Melendez, 53 anyos, may-asawa at nakatalaga sa Right of Way and Legal Division ng DPWH-National Capital Region (NCR) at driver nito na si Deo Decena, 42 anyos, residente ng Tala, Caloocan City.

Natanggal na ang bala sa ulo ni Melendez pero inilagay ito sa intensive care unit (ICU) ng Adventist Hospital sa lungsod dahil sa kritikal nitong kalagayan. Samantala, ligtas na sa panganib si Decena.

Ayon kay Pasay City Police Station chief PCol. Froilan Uy, nangyari ang krimen sa kahabaan ng Fortuna st., sa Barangay 21, Pasay City habang patungo ang mga biktima sa FB Harrison st. lulan ng puting Toyota Hilux bandang alas 7:56 ng umaga.

Sinabi ni Decena na dinikitan sila ng riding in tandem na mga suspek , nagbunot ng baril ang mga ito at pinagbabaril ang kanilang sasakyan.

Sa kabila ng tinamong tama ng bala sa katawan, pinilit umano ni Decena na makalabas ng sasakyan para makahingi ng tulong.

Samantala bago tumakas, naghagis umano ng mga kalatas ang mga suspek kung saan ay nagpakilala silang mga miyembro ng grupong Partisano.

Nakasaad dito na iginawad ng National Operational Command (NOC) ng Partisano ang parusang kamatayan kay Melendez dahil kasabwat ito ng matataas na opisyal na sindikato ng pagnanakaw sa DPWH na isa umano sa mga korap na tanggapan ng pamahalaan.

Isa umano si Melendez sa mga benepisyaryo ng nakukulimbat ng sindikato mula sa kanilang ‘share’ na standard operating procedure (SOP) sa mga proyekro ng DPWH bukod pa sa mga bonus mula sa pwersahang demolisyon ng mga bahay kahit masakripisyo ang kalagayan ng mga mahihirap.

Tinukoy din ng grupo ang marahas na demolisyon sa Mindanao Avenue sa Caloocan City na ipinadurusa hanggang ngayon ng mga manggagawang nawalan ng tirahan dito.

Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima sa nasabing akusasyon.