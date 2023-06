Altas abante sa semifinals

NAGKASA ng 11-2 run sa final 3 minutes ang University of Perpetual Help para ipagpag ang PSP 97-90 sa Paco Arena sa Maynila Martes ng hapon.

Hindi sinayang ang win-once advantage sa quarterfinals, biyaheng final four na ang Altas kasama ang waiting na No. 1 Marinerong Pilipino-San Beda at No. 2 EcoOil-De La Salle.

Haharapin ng No. 4 Perpetual ang reigning champion Green Archers sa best-of-three semis.

Hawak ng Gymers ang manipis na 88-86 edge 2:55 na lang, pinakawalan ng Altas ang finishing kick tampok ang and-1 play ni Jielo Razon na sinundan ng layup ni Cyrus Nitura para sa 95-90 lead.

(Vladi Eduarte)