12th ASEAN Para Games! Crystal Cheyzer pinagulong kalabang Vietnamese

Pinisak ni Pinay woodpusher Crystal Citadel Cheyzer si Doan Thu Huyen ng Vietnam upang ilista ang malinis na tatlong panalo sa 3rd round ng 12th ASEAN Para Games 2023 Women’s – PI Standard Chess na nilaro sa Phnom Penh, Cambodia kahaoon.

Solo sa tuktok si Cheyzer sa event na ipinatutupad ang six rounds Swiss System, nasa pangalawang pwesto sina Nasib Farta Simanja ng Indonesia at Cheryl Abella Angot ng Pilipinas tangan ang tig-2.5 puntos.

Kailangan maipagpatuloy ni Cheyzer ang kanyang magandang performance, kaya lang makakalaban nito ang kababayang si Angot sa fourth round.

Samantala, sumiksik sa four-way tie sa first si Pinoy chesser Darry Timbol Bernardo sa Men’s B2 B3 Standard Chess, nakapagtala ito ng 2.5 puntos matapos makipag-draw kay Jumadi Jumadi ng Indonesia sa third round.

May 2.5 puntos din sina Jumadi, Gayuh Datrio at Adji Hartono na parehong mga taga-Indonesia.

Nasa fifth to sixth spot ang isa pang Pinoy na si AIM Arman Sapida Subaste na may dalawang puntos.

Makakalaban ni Bernardo sa round four si Satrio. (Elech Dawa)

