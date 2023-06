Tito Sotto sa mga Jalosjos: Daming palusot

Sinupalpal ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang mga pahayag nina Romeo “Jon-Jon” Jalosjos Jr. at Seth Frederick “Bullet” Jalosjos na hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit umalis sa “Eat Bulaga” sina Tito, Vic, Joey pati na ang Dabarkads.

“Daming palusot,” diin ni Sotto sa Abante. “The people know the truth.”

Sa interview naman ng CNN Philippines nitong Lunes, sinabi ng batikang host at politician, na masyado silang nasaktan sa pahayag ni Romeo “Romy” Jalosjos Sr., chairman ng TAPE Inc. at ama nina Jon-Jon at Bullet, na gusto na silang pagretiruhin sa “Eat Bulaga” matapos ang 44 taon nila sa programa.

Maging ang kaibigan nilang si Tony Tuviera, na may 25 percent equi­ty sa TAPE, ay pinagreretiro na rin dahil sa katandaan.

“Ang mga senior iginagalang, hindi isinasantabi dahil wala nang pakinabang. Masama ‘yon, masamang attitude ‘yon” diin ni Sotto.

Aniya, sinikap nilang makipagnegosasyon sa mga Jalosjos at nang pumayag sila sa mga salary cut dahil nalulugi raw ang kompanya, iba naman ang sinabi ni Bullet sa interview kay Boy Abunda.

Sinabi pa ni Sotto na nag-meeting lamang sila noong Mayo 31 pero noong magdesisyon ang TAPE na hindi mag-live sa programa, doon na nabuo ang desisyon na kumalas sa kanila.

“They help us decide eh, because doon sa ginawa ay talagang ay naku, eh dictator ang nangyayari hindi ka­tulad noong dati na kami ang nagpapatakbo,” sabi ni Sotto.

Sa interview ng PEP.ph, sinabi Jon-Jon, presidente ng TAPE, na matagal silang nanahimik habang kaliwa’t kanang nagpapa-interview si Sotto dahil nais niyang maisalba ang negosasyon sa TVJ.

Wika naman ni Bullet, pinagmukha umanong mayabang ni Sotto ang bagong management ng TAPE.

“He somehow twisted to make it look like na ganon kami kayabang.”

