The ‘new’ ‘Eat Bulaga’ parang kailangan nila lagyan ng name plates ang ibang talents – Sen. JV

Mukhang hindi nagdulot ng isang libo’t, isang tuwa sa viewers ang mga bagong hosts ng ‘Eat Bulaga’.

Nag-live na nga ulit ang noontime show na ‘Eat Bulaga’ after magpaalam ng original hosts na sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon sa TAPE, Inc. noong May 31.

Sina Alexa Miro at ang Sparkle artists na sina Cassy Legaspi, Mavy Legaspi, Paolo Contis, Betong Sumaya, Buboy Villar, Kokoy De Santos, at ang XOXO’s na sina Dani Ozaraga, Mel Caluag, at Lyra Micolob, ang nagsilbing new hosts.

Tinawag naman ng netizens na ‘Fake Bulaga’ ang bagong ‘Eat Bulaga’ dahil kahit parehas pa rin ang title ay hindi naman daw nakakatuwa ang mga bagong host.

“You can use the logo, you can use the opening song, you can even use the terms and words TVJ uses, but these new wannabes will never personify the term dabarkads. Not in the slightest. And we all know that certainly this is fake. #FakeBulaga.”

“It’s a wrong move, TAPE, Inc. #EatBulaga will never be the same without TVJ, JoWaPao, Maine, Ryzza, Ryan Agoncillo and Allan K. Andito kami para sa ‘Eat Bulaga’, hindi para sa ‘Fake Eat Bulaga’.”

“Nothing beats the ORIGINAL. NO to #FakeBulaga! Kahit ARAW-ARAW pa kayo mamigay ng iPhone14 walang effect sa amin.”

May iba ring nag-video nang paglipat nila ng programa na from ‘Eat Bulaga’ sa GMA Network ay nilipat nila ang palabas sa TV set nila sa ‘It’s Showtime’ na umeere naman sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Samantala, maski si Senator JV Ejercito ay napa-komento sa bagong hosts ng ‘Eat Bulaga’.

“The ‘new’ ‘Eat Bulaga’ parang kailangan nila lagyan ng name plates ang ibang talents. Mahirap ata tapatan TVJ, Alan K, Pao, Jose & Wally, etc… Eat Bulaga is really TVJ.”

Pero may pahabil na tweet ang senador at sinabing, “But we shouldn’t bash the talents of the new EB. Hanapbuhay nila as talents.”

Si Senator JV na ang nagsabi niyan, ha! (Byx Almacen)

