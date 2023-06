Rogelio Esquivel, Jr. swak sa World Longboard Tour

Nanguna si Filipino bet Rogelio Esquivel, Jr. sa Padrol Longboard Classic na isang World Surf League Longboard Qualifying Series event na ginanap sa Bali, Indonesia nitong Linggo ng hapon.

Dahil sa panalo, nakasikwat si Esquivel ng historic spot sa 2023 WSL World Longboard Tour (WLT).

Maganda ang naging simula ni Esquivel, nagposte ng iskor na 7.17 para sa Hang 5 sa Hang 10 kombinasyon at tumapos ng impresibong floater.

Medyo nagbigay ng magandang laban si Roland Lefeuvre ng France sa iniskor nitong 6.50.

Pero hindi nasindak si Esquivel, nanatiling matatag upang ilista ang panelyong iskor na 8.00 sapat upang sikwatin ang panalo.

“I’m so happy to win this event and get on the WLT, as there are so many surfers here like Roland and Augusto, and others from Japan, Indonesia, Korea, and of course the Philippines, that are so good,” saad ni Esquievel.

Ayon sa Pinoy surfer, ang sea conditions sa oras ng kanilang laban ay bahagyang pinahirapan sila sa finals. (Elech Dawa)