Perpetual, Letran uupuan semifinals

Mga laro Martes: (Paco Arena)

2:00pm – Perpetual vs PSP

4:00pm – Letran vs CEU

SIKLAB ang quarterfinals ng PBA D-League Aspirants Cup ngayong araw sa Paco Arena sa Maynila.

Pagkatapos ng single-round eliminations, magkakabuhol sa 3-3 ang Wangs Basketball@27 Striker-Letran, Perpetual Help at CEU. Dinaan sa quotient, No. 3 ang Knights, No. 4 ang Altas at No. 5 ang Scorpions.

Kukumpleto sa quarters cast ang No. 6 PSP (2-4), out na ang AMA (0-6).

Twice-to-beat ang Letran laban sa CEU, gayundin ang Perpetual kontra Gymers.

Tinalo ng Altas ang PSP 93-82 sa lone meeting sa elims noong May 2 sa likod ng 27 points, 10 rebounds ni Arthur Roque.

Mula sa 39-39 deadlock sa break, kumalas sa third quarter ang mga taga-Las Pinas tungo sa 69-56 lead papasok ng fourth at hindi na lumingon.

Sa pangunguna nina Jayvee dela Cruz, Val Acuna at Dariel James Bayla ang nanggulat ang newcomer PSP sa opening game nang sagasaan ang Marinerong Pilipino-San Beda 94-92. Natalo ang Gymers sa huling dalawang laro. (Vladi Eduarte)

