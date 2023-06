Pagkaing Pinoy bumida sa Massachusetts

Pasok ang mga pagkaing Pinoy sa mga delicacy na bumida sa food festival sa Cambridge, Massachusetts.

Ang Asian Street Food Festival ay pinangunahan ng Harvard Square Philippine American Alliance (HSPAA), isang organisasyon na naglalayong pagbuklurin ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga cultural events.

Isa na rito ang pangmalakasang inihaw na barbeque, lechon, at syempre, ang classic Pinoy adobo. Bukod dito, present din ang panghimagas na ube o purple yam.

Dinagsa ito ng mga gustong matikman ang iba’t ibang putahe at panlasang unique sa ‘Pinas. Dagdag pa rito, naitanghal din sa stage ang ilang kulturang Pinoy gaya ng mga tradisyonal na sayaw at kasuotan.

“The festival showcased Asian culture and featured Philippine music, dances and food. Cambridge Mayor Sumbul Siddiqui and Asian American and Pacific Islander communities in Cambridge, MA also took part in the event,” saad pa ng Philippine Consulate General in New York sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)

