Murder vs killer ng brodkaster ikakasa

Anumang araw ngayon ay kakasuhan na ang nala­labing suspek na pumaslang sa palaban na brodkaster na si Cresenciano Aldovino Bunduquin sa Calapan City Oriental Mindoro noong nakaraang buwan.

Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan sa suspek pero hindi muna ito isinapubliko gayundin ang kinaroroonan nito.

“Ready for filing, identified na din ang suspect, and we will give its specifics, especially names, once we’re able to file a case.” ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Gen. Benjamin Acorda Jr.

Magbubukas ng kanyang tindahan sa kahabaan ng C5 Road sa Barangay Sta. Isabel sa lungsod bandang alas-4:20 nang madaling-araw noong Mayo 31 nang pagbabarilin ng riding-in-tandem si Bunduquin, 50, komentarista ng online radio sa Calapan City at host ng programang ‘Balita at Talakayan’ at anchor sa DWXR 101.7 Kalahi FM sa nasabi ring lungsod.

Namatay ang isa pang suspek na si Narciso Ignacio Guntan nang bumagsak ito sa motorsiklo na nabangga ng anak ng biktima habang hinahabol niya ang mga ito sakay ng kanyang kotse. (Edwin Balasa)