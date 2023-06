Mga opisyal ng Asiad elibs sa POC Fun Run

Ang kaaya-ayang malamig na panahon ng Tagaytay City nitong Lunes ay nagbigay ng perpektong kondisyon para sa matagumpay na pagho-host ng Philippine Olympic Committee (POC) ng Hangzhou Asian Games Fun Run na may higit sa 500 runners na lumahok sa ceremonial campaign na naglalayong isulong ang laro sa Setyembre.

Kasama sa larangan ang ilan sa mga medalist ng bansa sa Cambodia Southeast Asian Games nakaraang buwan, mga kinatawan mula sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee (HAGOC), Olympic Council of Asia (OCA) at mga mag-aaral mula sa host city na masasayang kumasa sa hamon eksaktong alas-6 ng umaga.

“Ipinagmamalaki namin na ang POC, Tagaytay City at ang bansa ay naging bahagi ng simbolikong fun run na ito na hindi lamang nakakatulong sa pagsulong ng Asian Games kundi inulit din ang napakahalaga at makasaysayang tungkulin ng Pilipinas kung bakit ang mga larong ito ay inorganisa ng higit sa isang siglo,” sabi ni POC President Abraham “Bambol” Tolentino, na siya ding. ayor ng Tagaytay City.

Ang Pilipinas ay kinikilala bilang lugar ng kapanganakan ng Asian Games nang ang unang Far Eastern Olympic Games ay itinanghal noong Enero at Pebrero 1913 sa Malate kung saan nakatayo ngayon ang makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex.

“Everything’s perfect, Tagaytay City is perfect for this fun run,” sabi ni Tolentino ilang sandali bago siya sinamahan ni HAGOC HR Director Chen Qiufang na i-flag off ang mga runner sa waves para sa 6K, 3K at 1K categories.

Kaakibat ng fun run ang pagho-host ng Tagaytay City ng Hangzhou Asian Games Children’s Art Competition kung saan ang mga piling obra maestra na naglalarawan sa mga laro ay pinili ng mga opisyal ng POC, HAGOC at OCA mula sa dose-dosenang mga entry na ipinadala ng mga batang mag-aaral sa Tagaytay City.

Bibira ang Hangzhou Asian Games sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8. (Lito Oredo)