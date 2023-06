Mga host ng ‘It’s Showtime’ nakikiramdam: TV5 posibleng paboran TVJ, Dabarkads

Kumakalat ngayon ang balitang posibleng paboran ng TV5 management sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, ang ang Dabarkads at ‘yung show na binubuo ng grupo ay ipalit sa ‘It’s Showtime’ sa noontime slot.

Ang unang source na nakausap ng Abante ay nagsabing, “Parang magkakaroon nga ng late afternoon variety show, pero mali ‘yung unang nasagap ko na ilalagay sa timeslot na ‘yon ang TVJ, Dabarkads.

“Ang tindi rin kasi no’ng tsikang ililipat doon ang ‘It’s Showtime’ at sa noontime slot nga ilalagay ‘yung new show ng Dabarkads.

“Baka totoo nga ‘yan, kasi ‘yung ibang mga taga-TV5 na tinanong ko parang naniniwala rin.”

Tinawagan naman namin ang isang taga-‘It’s Showtime’ at inusisa tungkol sa tsikang ‘yan.

Hindi nagpatumpik-tumpik ang taong tinanong namin at inamin na nakarating na rin sa mga hosts and staff ng ‘It’s Showtime’ ang tsikang ‘yan.

“Yes, narinig na namin ang tungkol diyan, pero wala pa namang sinasabi sa amin ang management (ABS-CBN). Wala rin namang nagtatanong talaga,” sabi ng kausap namin.

So, handa ba sila if ever?

“Standby lang naman kami.”

Inamin din ng taong kausap namin na ayaw nilang magpaapekto sa mga tsikang kumakalat na papalitan sila ng bagong show ng Dabarkads sa noontime slot.

“Mas focus kasi kami sa show mismo. Sa ginagawa namin. Mahirap magpaapekto sa mga tsismis. Gusto lang naming makapagbigay ng magandang show. Makapagpasaya ng madlang pipol,” sabi pa ng taong kausap namin.

Well, let’s wait and see na lang kung ano nga ba ang mga mangyayari sa TV5, huh!

