Megan, Venus pasabog ganda sa New York: R’Bonney winagayway watawat ng ‘Pinas

Kabugan ng eksena ng mga Pinoy beauty queen sa Philippine Independence Day sa New York City.

Una ngang nangabog si Megan Young na bonggang-bongga ang printed (yellow and black) gown na tinernuhan ng knee high boots, ha!

“Wearing @cherryveric and #StyledbyAdrianne. Grateful to have met so many talented and hard working people on this trip. It has been a pleasure working with all of you,” sabi ni Megan.

Siyempre, kabogera rin si Venus Raj, na mala-‘diario’ naman ang tela ng gown, ha! Pero dahil seksi, maganda, kering-keri niya ang bonggang Filipiniana gown na disenyo ni Cherry Veric. At lalo nga siyang gumanda sa ayos nina Corazon Filipinas at ver.sex.

Si Xian Lim ang escort nina Megan at Venus sa Philippine Independence Day sa New York City.

Ang isa sa highlight pasabog ng parada ay si Miss Universe 2022 R’Bonney Nola Gabriel, na alam naman nating may dugong Pinoy, dahil Filipino ang kanyang ama.

“A true Filipina-American beauty!” deskripsiyon kay R’Bonney.

Todo kaway nga si R’Bonney habang bitbit ang watawat ng Pilipinas.

At dahil sa hawak niya ang watawat ng Pilipinas, marami tuloy ang na-confuse, kung ano raw baw ang nire-represent niya sa Miss Universe? Kung Pilipinas ba o Amerika.

Well, dahil Philippine Independence Day Parade nga `yon, natural naman na watawat ng Pilipinas ang dala niya. Hindi lang kasi nagbabasa ng caption ang iba, lalo na `yung mga hindi Pinoy, kaya nalito lang sila.