Magnanakaw napigilan ng yakap

Sabi nila, may kapangyarihan ang bawat yakap, pinatunayan ‘yan ng kelot na ito sa California matapos mapigilan ang magnanakaw sa bangko sa pamamagitan lang ng yakap.

Siya si Michael Armus na noong araw na ‘yon ay nagpunta sa Bank of the West sa Woodland, California upang mag-deposit ng cheke, nang may biglang pumasok na isang lalaki na nag-abot ng note sa bank teller.

Dito, marahan niyang pinaparating na mayroon umano siyang dalang pampasabog at kailangan niya ng pera.

Pero sa pambihirang pagkakataon ay namukhaan ni Michael ang lalaki dahil dati niya pala itong kapitbahay. Kinilala ito na si Eduardo Placensia, 42-anyos.

Walang pag-aatubili niya itong nilapitan para kausapin at tanungin kung ano ba ang problema niya. Sagot naman nito sa kanya, “There’s nothing in this town for me. Nothing in this town is for me I just want to go to prison.”

Pagkaraan ay sinubukan ni Michael na pakalmahin si Plasencia kung saan inaya niya ito na lumabas sa naturang bangko. Niyakap niya ito hanggang sa dumating ang kapulisan.

“He started crying, and then I stepped away from him and swoop, here come all the cops. No sirens, just lights everywhere,” kwento niya sa isang panayam.

Sa ngayon ay nasa Yolo County Jail si Eduardo kung saan kinakaharap niya ang kasong attempted robbery. (Moises Caleon)

