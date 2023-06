Maangas na Briton sinampolan; Comelec officer sinulot, tinakot iligpit

Kinasuhan ng election officer ng Commission on Elections (Comelec) ang isang Briton at retiradong opisyal ng militar sa United Kingdom (UK) matapos siya nitong sulutin at pagbantaang papa­tayin noong Linggo sa Cavite.

Kasong Unjust Vexation at Light Threat ang isinampa ni Jasmin Fernandez Gilera, 48, biyuda, ng Barangay 14, Cavite City at election officer sa lungsod laban sa kapitbahay at suspek na si Paul Anthony Russel-Ware, may-asawa.

Sa reklamo ni Gilera na isang person with dissability (PWD), unang hinarangan ng suspek ng mga bato ang kanyang driveway bandang alas-11:00 nang umaga kaya kinumpronta niya ito habang nakatayo ito sa harap ng kanyang bahay.

Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinulot siya nito pero sa halip na patu­lan ay tinalikuran na lang niya ito. Gayunman, sinundan siya ng suspek, tinapik sa balikat sabay sulot.

Nagkataong bisita ng biktima si P/SMS. Fernando Lim na namagitan sa kanila habang iniutos naman ni Barangay Chairman Eduardo Vidal ang pagtanggal sa nakaharang na mga bato. Dumiretso sa barangay ang biktima para ireklamo ang suspek pero pagbalik niya ay pinagbantaan umano siya nito ng “I can kill you in 3 seconds.”

Dahil dito, bumalik uli sa barangay ang biktima at naghain ng bagong reklamo. Kinagabihan ay sa pulisya naman nagreklamo ang biktima. (Gene Adsuara)