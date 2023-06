La Trouppei kakaripas sa Triple Crown 2nd leg

Matapos ang impresibong panalo sa first leg ng Philracom 2023 Triple Crown series, pakay ni La Trouppei na sikwatin ang korona sa second leg na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

May distansyang 1,800 metro, inaasahang makakatapat muli ng anak nina Brigand at Betty H ang karibal na si Jaguar.

Tinalo ni La Trouppei si Jaguar sa first leg matapos irehistro ng una ang tiyempong 1:38.8 sa 1,600-meter race, tumersero noon si Istulen Ola.

Maliban kina Jaguar at Istulen Ola, makakatagisan din ng bilis ni La Trouppei ang ibang inaasahang kakarera na sina Easy Way, Secretary, Going East, Earli Boating at Save My Savings.

“If we use the first leg as basis, the second leg will be expected to be a close fight among the eight runners. It now becomes a question of how the connections adjust their strategies to the additional 200 meters. Definitely, the bayang karerista will be in for a treat on Sunday. Good luck to all participants,” saad ni Philippine Racing Commission (Philracom) chairman Reli De Leon.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.1M sa event na suportado ng Philracom, kukubrahin ng second placer ang P700,000, habang mapupunta ang P350,000 sa pangatlong pwesto.

Mag-uuwi naman ng P175,000, P105,000 at P70,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)