June Mar Fajardo malapit na gumaling sa MCL injury

Looking good na si June Mar Fajardo na unti-unti nang nakakabalik mula MCL injury na nakuha sa EASL Champions Week game sa Japan noong March.

Tuloy ang rehab ng 6-foot-10 prized center ng San Miguel, sa susunod na linggo ay isasailalim sa evaluation para masigurado kung pwede nang sumama sa Gilas pool na naghahanda sa 2023 FIBA World Cup.

“June Mar will get assessed on the 15th to find out about his injury,” balita ni coach Jorge Gallent matapos ang 90-78 win ng Beer kontra Ginebra sa PBA On Tour. “Definitely, he’s improving.”

Hindi pa tumotodo pero nakikipag-ensayo na raw si Fajardo sa Beermen.

“Half court lang. When it comes to full court, rest na siya,” dagdag ng coach. “But he goes to practice and he shoots around, which is good.”

Wala pang timetable ang balik ng six-time MVP, pero umaasa din si Gallent na hanggang dalawang linggo pa ay pwede na si June Mar. (Vladi Eduarte)

