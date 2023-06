Jordan Clarkson pag-aagawan ng mga koponan dahil free agent

Free agent na si Jordan Clarkson sa August, usap-usapan na kung mananatili pa sa Utah o maghahanap ng ibang takers ang Fil-Am.

Pwede raw tablahin ni Clarkson ang $14.3 million player option niya sa 2023-24 sa Jazz kung saan siya naging Sixth Man of the Year noong 2021.

Off the bench pa rin nitong nagdaang season, nag-average ang guard ng 20.8 points per game.

Papasok na si Clarkson, 30, sa kanyang 10th season at sakaling susubukan ang free agency ay marami raw sasalo.

Ayon kay Jack Deignan ng Clutch Points, pinakamainam na lalandingan ni JC ang Los Angeles Lakers, Chicago Bulls o Miami Heat.

Kung babalik siya sa Lakers na pinaglaruan sa unang tatlong seasons ng career, makakasama niya muli si LeBron James.

Bubuka pa ang floor para sa Bulls kapag isinahog si Clarkson kina DeMar DeRozan at Zach LaVine.

Siyempre, makakasama niya ang Fil-Am ding si coach Erik Spoelstra sa Heat sa tabi nina Jimmy Butler at Bam Adebayo. (Vladi Eduarte)

Susubukan ng SBP! Jordan Clarkson, Justin Brownlee pagsasabayin sa FIBA World Cup