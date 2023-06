Jimmy Butler, tropa dehins nataranta! Miami Heat rumesbak sa Denver Nuggets

Big time ang bounce-back ng Miami Heat ni coach Erik Spoelstra sa Game 2 ng NBA Finals sa Denver nitong Linggo (Lunes sa Manila).

Umiskor ng 23 si Gabe Vincent, sinegundahan ng tig-21 nina Jimmy Butler at Bam Adebayo at napreserba ng Heat ang series-tying 111-108 win.

Naligtasan ng Miami ang monster game ni Nikola Jokic na 41 points, 11 rebounds. May 18 points, 10 assists si Jamal Murray at 12 markers kay Aaron Gordon sa Nuggets.

Naiwan hanggang 15 sa third quarter ang Heat at 8 papasok ng fourth quarter bago na-outscore sa period ang Denver 36-25.

“Our guys are competitors,” papuri ni coach Spo sa players niya. “They love these kind of moments.”

Hindi tulad noong Game 1, swabe ang atake ng Miami na naregaluhan ng 20 free throws, dalawa lang ang sumablay.

Overall ay 38 of 78 mula sa field, 17 dito sa 3s, ang Heat na humugot pa ng 14 kay Max Strus at 10 kay Duncan Robinson.

Huli sa 16 of 28 shooting ni Jokic ang short stab na naglapit sa Denver sa tatlo 36 seconds na lang.

Hindi nag-foul ang Nuggets sa sumunod na posesyon ng Heat. Sumablay ang tres ni Butler, nagkaroon ng tsansang tumabla ang home team pero mintis din ang 3 ni Murray sa buzzer.

Lipat sa Miami ang Game 3 sa Huwebes (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Susuwagin Nuggets! Jimmy Butler, Miami biyaheng NBA Finals