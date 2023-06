Hebigat na tambalan! Terrence Romeo, CJ Perez kinuyog Barangay Ginebra

Masyadong mabigat ang kumbinasyong Terrence Rome-CJ Perez, may dagdag pang Jericho Cruz ang San Miguel Beer, walang nagawa ang Ginebra sa PBA On Tour game nitong Linggo sa Ynares Center sa Antipolo.

Nagliyab ng 21 points si Romeo mula 9 of 20 shooting, sinegundahan ni Cruz ng 18 at itinumba ng Beermen ang Gins 90-78.

Nagsumite si Perez ng 15 points sa unang laro niya sa preseason tournament matapos ang kampanya sa gold medal-winning Gilas team sa 32nd Cambodia SEAG.

Hindi pa sumasalang sina Chris Ross at Marcio Lassiter.

“We are just here to improve, learn and win,” ani coach Jorge Gallent matapos umangat sa 2-1 ang SMB na lumamang hanggang 24.

May double-double pang 12 points, 16 rebounds si Rodney Brondial.

Hindi naitawid ng 17 points, 8 rebounds ni Aljun Mariano ang Gin Kings sa preseason debut. Nag-ambag ng 14 markers si Raymond Aguilar, 9 kay Jonathan Gray.

Wala pa ang core ng Ginebra na sina Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Christian Standhardinger, Stanley Pringle at Jamie Malonzo.

Nasa venue rin si coach Tim Cone pero ipinaubaya kay Richard del Rosario ang coaching. (Vladi Eduarte)