Glaiza ‘di pa handang magbuntis

Kasalukuyang nasa Ireland si Glaiza de Castro kasama ang mister na si David Rainey.

Sa latest post ng aktres sa Instagram, makikitang naglalaro siya ng golf, isang sport na sinubukan na niya dahil sa pangungulit ng kanyang mister.

Caption pa ni Glaiza, “Kung sa Pinas, nahahatak ko si @david_rainey89 sa mga events at shoots, dito sa Ireland, dito niya ako dinadala.”

Bukod sa photos, nag-post din ang ‘Seed of Love’ star ng isang compilation video ng kanyang first attempt sa paglaro ng golf. Maririnig nga sa background ang kanyang mister na nagsasalita ng Tagalog word na “Ulit, ulit” dahil hindi matamaan ni Glaiza ang golf ball.

Sa ilang attempts ni Glaiza, nagawa rin niyang matamaan ang golf ball na ikinatuwa ng aktres.

“At na-eenjoy ko naman kasi okey lang kahit nakaka-ilang take at mahusay naman ang coach ko. Hindi ako sure sa performance ko dito, pero at least may room naman for improvement,” sey pa ni Glaiza sa video.

Maraming fans ni Glaiza ang naghihintay ng balita mula sa aktres kung kailan na ito magiging isang mommy. Naging honest naman ni Glaiza nang sabihin niya na hindi pa siya ready na maging isang ina.

Kailangan daw ay handa siya physically, mentally and spiritually. At plano pa nila ng husband niyang si David na mag-travel sa iba’t ibang bansa kaya wala pa sa plano nila ang magkaroon ng baby. (Ruel Mendoza)

