Doggy viral sa pakikipaglaro ng ‘Trip to Jerusalem’

Ganito rin ba ang pet mo? Viral ang isang aso na nakisali sa larong ‘Trip to Jerusalem’ na talaga namang good vibes ang hatid sa mga netizen.

Pinost ito ni Merlvean (@merlvean2) sa kanyang account kung saan mapapanood ang isang pamilya na aliw na aliw na naglalaro ng Trip to Jerusalem. Ang ganap, kasama nilang umiikot sa mga upuan ang alaga nilang doggy.

Bakas ang excitement sa mukha ng bawat isa dahil sa isang iglap lang ay baka mawalan ka ng upuan at ligwak ka na sa game!

Sa dulong parte ng video nang huminto ang kanta ay hindi naipakita kung nakakuha ba ng sariling upuan ang aso.

Dahil dito, umabot na sa halos 5.6 million ang naturang video at dagsang komento mula sa mga netizens.

“I need to know if the dog managed to grab a seat,” sabi ni @dingleberrycatcher.

“If I was him I would have bit everyone and took all the seats,” banat ni @wireman66.

Saad naman ng user na si @professional_chismosa, “I don’t care what anyone says but the doggy won he’s the winner.” (Moises Caleon)

