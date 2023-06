Diokno ‘kumanta’! SSS, GSIS puwede sa Maharlika project

Inamin ni Finance Secretary Benjamin Diokno at National Treasurer Rosalia de Leon na puwedeng mag-invest ang Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS) sa mga proyekto ng Maharlika Investment Corporation (MIC).

Kahit ipinagbaba­wal sa Maharlika Investment Fund (MIF) bill ang pag-invest ng SSS at GSIS sa MIC, hindi naman saklaw ang pamumuhunan sa mga proyekto ng MIC.

“Gusto mag-subscribe, mag-invest ng GSIS businesses in that project, they can do it… sa project, not e­quity,” wika ni De Leon sa media briefin­g sa Maynila nitong Lunes.

Si Diokno na magiging pinuno ng board ng MIC, ay nagsabi pang malaki ang kikitain sa mga proyekto, maging ang mga deve­lopmental project.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi niya mapipigilan ang board ng SSS at GSIS kung magdesisyon silang mag-invest sa MIF.

