DBM nilista prayoridad sa 2023 national budget

Nakalista na ang mga sektor na bubuhusan ng pondo ng gobyerno para sa 2023 national budget.

Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Budget and Management (DBM), kabilang sa mga popondohan ng malaki ang mga proyekto sa imprastruktura, agrikultura, kalusugan at edukasyon.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na nakatutok ang administrasyon sa 8-point Socio Economic agenda at Philippine Development Plan 2023-2028 kung saan kabilang ang mga nabanggit na sektor.

“When we started the administration, may tinatawag po tayong Medium-Term Fiscal Framework (MTFF), which the Congress adopted. ‘Yong MTFF po, it’s a fiscal consolidation program wherein doon din po nakalagay ‘yong mga priority programs and a­reas which we should support,” ani Pangandaman. (Aileen Taliping)

See Related Stories:

DBM may nakasubing P18B calamity fund

DBM kinasa 138B pambayad ng tuition sa kolehiyo