Daniel balik sa pagkanta

Tuloy-tuloy na ang pagbabalik ni Daniel Padilla sa pagkanta.

Nag-viral sa Twitter ang tweet ng Star Music na may niluluto silang proyekto para kay Daniel.

“Brewing something (with quavers emoji). #DanielPadilla with @StarMusicPH’s label head Mela Ballano and Mr. Music Jonathan Manalo! (with sparkle emoji) #SOON,” caption ng Star Music sa pinost nilang picture sa Twitter.

Maraming netizens ang natuwa at na-excite dahil walong taon na ang kanyang huling studio album na ‘I Feel Good’ at almost three years naman nang magkaroon siya ng single at ito nga ang Himig Handog 2019 song na ‘Mabagal’ kung saan naka-duet niya si Moira.

Sa komento naman ni Jonathan Manalo, creative director ng ABS-CBN Music, sa Instagram ay kinumpirma nito na original songs ang ire-record ni Daniel.

Pero wala pang kumpirmasyon kung magkakaroon ng duet si Daniel sa kanyang girlfriend na si Kathryn Bernardo.

Anyway, pagkatapos ng pag-record ng kanyang bagong album ay sisimulan na rin ni Daniel ang shooting ng comeback movie niya na ‘Nang Mapagod si Kamatayan’ na pagsasamahan nila ng kaibigang si Zanjoe Marudo at mula sa direksyon ni Dan Villegas.

Ang mga fan naman ni Daniel, kahit ang KathNiel fans nila ni Kathryn, sobrang happy na marami na namang kaganapan sa career ng kanilang idol.

Bonggels!

