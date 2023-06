COA sinita P713M pondo ng AFP-RSBS

Nagpahayag ng duda ang Commission on Audit (COA) sa libro ng Armed Forces of the Phi­lippines Retirement and Separation Benefits System (AFP-RSBS) para sa 2022 at 2021 kung saan hindi magtugma ang ledger tungkol sa members contributions at ang kanilang mga bayarin.

Ayon sa COA, P116.56 milyon ang hindi ma-reconcile para sa 2022 at P596.6 mil­yon naman ang hindi tumugma para sa libro noong 2021 na dahilan kaya nagbigay ito ng adverse opinion sa AFP-RSBS Board of Liquidators.

“In our opinion, because of the significance of the matters discussed in the Bases for Adverse Opinion section of our report, the accompanyin­g consolidated financial statement do not present fairly, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022 and 2021, and it’s consolidated financial performance and it’s consolidated cash flows,” sabi ng COA.

Ang AFPR-SBS na tinayo noong 1973 ang nagsilbi sanang funding mechanism para masi­gurong nababayaran ang retirement at pension benefits ng AFP ngunit hindi nito nagawa ang mandato nito kaya pina-deactivate na ito noong panahon ni da­ting Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Sa isinumite ng AFP-RSBS na plano sa Go­vernance Commission for GOCCs noong 2016, kakalap dapat ito ng P16 bilyon para maibalik ang member contributions para madissolve na ang organisasyon. Ngunit, sinabi naman ng GCG na maaaring ma-extend ang pagdissolve ng korporasyon hanggang sa makumpleto na ang li­quidation nito.

As of December 31, 2022, may P2.07 bilyong liabilities pa sa mga miyembro ang AFP-RSBS, ayon sa COA report. (Eileen Mencias)

