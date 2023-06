Canon Carlsen Chess susulong

Pangungunahan ni FM Conrado Diaz ang pagbubukas ng Canon Carlsen Kasparov FIDE Standard at Blitz Open Chess Tournament sa Hunyo 10-11 sa Robinson’s Place-General Trias, Cavite.

Ang aktibidad ay bukas sa lahat na may ELO 2400 rating pababa.

“Ito ay bahagi ng aking pangarap na magbangon ng mga Filipino chess player na may potensiyal na maging isang chess master,” sabi FM Diaz.

Ito ay lalaruin sa 6 rounds Swiss System format para sa Standard na may kontrol sa oras na 60 minuto plus 30 seconds increment, habang ang Blitz ay 9 rounds na may time allotment na 3 minuto at 2 segundo na pagtaas.

Waived ang registration fee para sa mga manlalarong FIDE titled bilang suporta para sa mga hindi na-rate at para mapahusay ang rating ng mga manlalaro.

Ang mga lalahok para sa Standard at Blitz ay sina IM Barlo Nadera, Ryan Bayles, WFM Cherry, Ann Mejia,

Hungi Yun (KOR), Kert Jhon Somobay,

Jared Ross Dela Cruz, Andre Lorenz Diaz, Stephen Fiorren Casedo, Mark Ryan San Juan, Noreen Sciecky Atienza, Eros Reign Atienza, Timothy Alix, Rosh Pascua at Danny Amores.

***

Tuloy na tuloy na ang Kamatyas FIDE Rated Invitational Tournament sa Hunyo 17 na gaganapin sa Koronadal City, South Cotabato.

Suportado ito nina IM Roderick Nava at NM David Almirol ng Kamatyas Chess Club sa pakikipagtulungan ng kapwa organizer na si Mr. Joselito Dormitorio.

Inaasahan ang paglahok ni Singapore based IM Edgar Reggie Olay.