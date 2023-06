Bulkang mayon, taal magbabantang pumutok

Muling pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang mga residenteng malapit sa bulkang Mayon sa Bicol at Taal sa Batangas matapos na magpakita uli ang mga ito ng pagtaas ng aktibidad na senyales ng posibleng pagputok anumang oras.

Kahapon, itinaas ng Phivolcs sa alert level 2 ang bulkang Mayon Volcano sa Legazpi City sa Albay kasunod ng patuloy na aktibidad nito.

Tinukoy ng ahensya ang pagbagsak ng mga bato mula sa Mayon Volcano summit lava dome kung saan mula sa dating limang beses na rockfall noong Abril ay sumi­rit ito sa 49 kada araw simula ng alas-singko nang mada­ling-araw noong Linggo hanggang alas-singko nang madaling-araw kahapon.

Bukod dito, naitala rin ang pagtaas ng pagyanig ng bulkan, binubuga nitong asu­pre o sulfur dioxide at pagsipa ng magmatic activity sa loob ng bulkan na indikasyon na maaaring magresulta ito sa phreatic o steam-driven eruptions.

“These low-level volcanic earthquakes, ground deformation, and volcanic gas parameters are overshadowed by recent steep increases in rockfall events which may possibly lead to further dome activity,” ayon sa Phivolcs.

Ang Mayon Volcano ay nasa alert level 1 o low level unrest mula noong Marso 16.

Paliwanag ng Phivolcs, ang pagtaas sa alert level 2 ay nangangahulugan ng ‘increase unrest’ habang ‘relatively high unrest’ na at posibleng pumutok na ang bulkan sa loob ng susunod na mga linggo kapag itinaas pa ito sa alert level 3.

Samantala, nasa alert level 1 pa rin ang bulkang Taal na nasa pagitan ng mga bayan ng San Nicolas at Talisay sa Batangas pero pinapayuhan ng Phivolcs ang mga residente rito na maging alisto sakaling muling mag-alboroto at pumutok ito.

Sa isang abiso noong Linggo, sinabi ng Phivolcs­ na patuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan na umaabot sa taas na 3,000 metro dulot ng nakitang fluid sa bunganga ng lawa.

Dahil dito, kapansin-pansin ang usok na may kasamang abo na ibinubuga ng bulkan partikular sa mga bayan sa paligid ng bulkan tulad ng Balete, Laurel at Agoncillo.

Inaasahan din ang pagbagsak ng acid rain na posibleng makasira sa mga pananim at makaapekto sa metal na bubong ng mga kabaha­yan at gusali rito.

Samantala, mula sa ibi­nubuga nitong 3,356 toneleda ng asupre sa nakalipas na mga araw, tumaas ito sa 5,831 tonelada kada araw simula noong Hunyo 1. (Tina Mendoza)

Dahil dito, pinayuhan ng Phivolcs ang mga matatanda, buntis, bata, may mga asthma, may mga sakit sa baga at puso na manatili muna sa loob ng kanilang tahanan para maiwasang makalanghap ng asupre na makasasama sa kanilang kalusugan. (Tina Mendoza)