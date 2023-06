Azi Acosta nilampaso si AJ Raval

Kinabog ni Azi Acosta ang mga mas nauna sa kanyang hubadera sa Vivamax tulad nina AJ Raval, Ayanna Misola at Cristine Bermas, ha!

Ang bongga nga niya, na ang mga pelikula niyang tulad ng ‘Pamasahe’, ‘Suki’ ang nangunguna sa pinakamabenta sa mga manonood.

Kunsabagay, naranasan na rin naman nina Ayanna at AJ ang maging mabenta sa streaming app na Vivamax noong bago-bago rin sila.

Well, kanya-kanyang panahon ‘yan, sabi nga.

Siyanga pala, may bagong streaming app ang Viva, ang Viva One. Ngayong naka-7M subscribers na ang Vivamax, ang Viva One naman ang tututukan nilang palaguin.

Sa ngayon ay may 408 na pelikula na meron ang Vivamax, at bawat linggo ay may bagong titulong pinapalabas.

Mapapanood na rin ang Vivamax sa 100 bansa at teritoryo (Asia, Middle East, North America, Europe, Oceania, China, Africa and Central/South America).

At sa pamamagitan ng Viva One, mapapanood naman ang mga pelikulang pampamilya at pambata. Sa loob ng tatlong buwan ay meron na itong 500,000 subscribers.

Sa Viva One ipalalabas ang mga pinakabagong titulo tulad ng ‘Martyr or Murderer’ ni Darryl Yap, at ang seryeng ‘The Rain in España’, ang una sa anim na libro mula sa sikat na University series sa Wattpad na may pinagsama-samang 580 million reads. Ipinakikilala ng hit series na ito ang hottest new love team ng Viva na sina Heaven Peralejo at Marco Gallo.

Dapat ding abangan sa Viva One ang ‘Roadkillers’ ni Nadine Lustre, ’Kidnap for Romance’ nina Cristine Reyes, Empoy Marquez, ‘Penduko’ ni Matteo Guidicelli, at marami pang iba. (Dondon Sermino)

