Alex Eala kampeon sa Spain tennisfest

Tuluyang pinatid ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang matinding pagkauhaw sa inaasam na ikatlong titulo matapos nitong masungkit Linggo ng gabi ang International Tennis Federation (ITF) I Open Internacional Feminine crown ng W25 Yecla sa Yecla Club de Tenis sa Spain.

Bingio ng 18-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar ang Swiss na si Valentina Ryser, 6-3, 7-5, sa finals ng $25,000 tournament sa Yecla, Spain upang salubungin ang buwan ng Hunyo sa pag-abot sa matagal na nitong inaasam na dagdag karangalan sa pagkuha sa kanyang ikatlong titulo sa International Tennis Federation pro circuit.

Dala ang matinding determinasyon ay ipinadama ni Eala ang pagiging agresibo sa 3-0 lead bago ang 22-anyos na Swiss ay nakaiskor sa kanyang unang laro. Nagpalitan ng puntos ang dalawa bago tinapos ng Pinay ang set sa 6-3.

Ang sumunod na set ay isang see-saw challenge sa pagitan ng WTA No. 266 at 665 hanggang sa 5-5, bago sinira ni Eala ang pintuan para kay Ryser sa Game 11, at hinawakan ang kanyang serve para mag-cap off sa 7-5.

Tumagal ang laban ng isang oras at 30 minuto.

Ang titulo ay ang pinakabagong karagdagan sa kanyang mga pro title mula sa W25 Chiang Rai noong nakaraang taon at W15 Manacor noong 2021.

Si Eala, na naging 18 taong gulang noong Mayo 23, ay nagsimulang sumali sa women’s circuit noong huling bahagi ng 2020.

Inaasahang kakatawanin din niya ang Pilipinas sa darating na 2023 Asian Games sa China ngayong Setyembre. (Lito Oredo)

