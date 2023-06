Alden, disappointed?

Nag-post ng face palm emoji sa kanyang Instagram story ang dating host ng ‘Eat Bulaga’ na si Alden Richards.Siyempre hindi maiiwasan na isipin ng iba na may koneksyon ang post ni Alden sa nangyayari sa dati niyang programa.

Ang ibig kasing sabihin ng face palm emoji ay, “Used to display frustration or embarrassment at the ineptitude of a person or situation.”

Disappointed nga ba si Alden sa mga pangyayari sa ‘Eat Bulaga’, sa problema nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon sa TAPE, Inc.?

O baka naman may ibang pinatutungkulan si Alden sa face palm emoji na pinost niya sa kanyang Instagram story?

Well, tanging si Alden lang ang makakasagot sa bagay na ‘yan, ha! (Byx Almacen)

