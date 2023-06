Aaron Judge garahe sa injury, Anthony Volpe binalikat Yankees

Sidelined si Aaron Judge (foot), nagawan ng paraan ng New York Yankees para umiskor ng runs sa final three innings para ipagpag ang Los Angeles Dodgers 4-1 nitong Linggo.

Humirit ng runs ang New York sa seventh at eighth innings mula sa soft grounders bago ang insurance two-run homer ni Anthony Volpe sa ninth.

Galing kay JD Martinez ang solo homer ng Dodgers pero sadsad sa huling dalawang laro ng three-game weekend series.

Bumato ng isang inning si Clay Thompson para ibulsa ang panalo, kinamada ni Wandy Peralta ang last four outs tungo sa kanyang pang-apat na save.

Duelo sa first six innings sina pitchers Domingo German ng Yankees at Bobby Miller ng LA. Sa loob ng innings na ‘yun ay namigay lang ng pinagsamang four hits ang dalawang right handers. (Vladi Eduarte)

