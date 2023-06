2 sama ng panahon sa labas ng ‘Pinas binabantayan, bagyong Chedeng namumuro

Dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) at isa rito ay posibleng tuluyang makapasok sa bansa ngayong Martes at tatawaging bagyong Chedeng.

Ayon sa Pagasa, isa ng ganap na low pressure area (LPA) ang isa mga weather disturbance at naispatan ito sa gawing kanluran malapit sa Palawan sa labas ng PAR.

Isang cloud cluster naman ang isa pa na mas malapit sa PAR at posibleng maging bagyo ito kapag tuluyan nang nakapasok sa bansa ngayong araw.

Sinabi ni weather specialist Obet Badrina na wala pang pang epekto sa alinmang bahagi ng bansa ang namomonitor na mga sama ng panahon at habagat aniya ang patuloy na nagdadala ng pag-uulan sa western Visayas, Zamboanga Peninsula at Palawan.

Aniya pa, dalawang bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong Hunyo. (Tina Mendoza)