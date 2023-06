Walang Noypi na nadamay sa India train crash

Inihayag ng embahada ng Pilipinas sa India na walang Pilipino na nadamay sa kagimbal-gimbal na banggaan ng tatlong tren sa estado ng Odisha noong Biyernes nang gabi.

Ayon kay Philippine envoy to India na si Josel Ignacio, wala silang natanggap na ulat na may nasugatan o namatay sa banggaan ng dalawang passenger train at isang cargo train malapit sa Balasore silangang estado ng Odisha.

Sa pinakahuling ulat, nasa 300 na ang mga namatay habang sumipa na sa 900 ang mga nasugatan at ginagamot ngayon sa iba’t ibang ospital dahil sa trahedya.

Samantala, sinabi ni John Boitte C. Santos, Chargé d’ Affaires ng Philippine Embassy sa New Delhi, nakiki­pag-ugnayan na sila sa Philippine Honorary Consulate sa Kolkata na siyang may jurisdiction sa Odisha at kinumpirma rin nito na walang Pinoy na nadamay sa banggaan ng mga tren.