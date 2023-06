Sharon umalma, ginamit sa pekeng produkto

Imbyerna na naman si Sharon Cuneta sa bagong produkto na gumagamit ng kanyang mukha, pangalan. ‘Kaloka naman kasi na ayaw talagang tantanan si Megastar at palaging biktima sa pagbebenta ng mga produkto.

“Fake news! Someone on Facebook has been using me and other people in their ads. ‘Di ko po ginamit ang produktong ito ever! Huwag bibilhin at baka magkasakit lang po kayo!” warning ni Sharon sa kanyang Instagram.

Ang produkto nga ay isang powder na kiyeme-kiyemeng nagpapapayat, ha! At ito raw ang naging sikreto ni Shawie kung bakit siya tuluyang numipis.

Nagpasalamat naman ang mga fan ni Sharon sa agaran niyang pag-alma sa naturang produkto. Heto nga ang chika ng mga fan.

“Buti in-announce mo agad kasi bibili nn sana ako!”

“Bakit kaya nila nasisikmura na manggamit ng tao para lang may bumili ng produkto nila? Ayaw lumaban ng patas!”

“Marami talagang produkto ang gumagamit ng iba’t ibang artista na fake news naman. Huwag kayong maniniwala agad sa ganiyan.”

“Same scenario with Kris Aquino, na ginamit din.”

“Pagtulungan nating i-report ito, kasi kahit ang mga doktor na famous ginagamit nila.”

“Salamat sa information Sharon. Ang dami na nilang na-scam, ha!”

Well, ‘yun nga, mas better pa rin na mag-take ng mga produktong subok na, o mula mismo sa mga doktor, o nutritionist, para sure kayong totoong-totoo talaga. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Mahal na mahal si Coco: Sharon Cuneta ‘di lalayas sa ABS-CBN

Sharon nagmukhang bagets sa new hairstyle

‘Lola’s girl ako’: KC iwas intriga kina Sharon, Gabby