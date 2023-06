Ria, Jane kinilabutan sa serye ni Arjo

Taas-noong ipinagmalaki nina Ria Atayde at Jane Oineza ang internationally produced psycho-thriller series na ‘Cattleya Killer’ na kaya umanong makipagsabayan sa ilang naglalakihang shows abroad.

Sa kanilang panayam sa ‘ANC Headstart’ ni Karen Davila, binalikan ni Ria ang naging karanasan sa exclusive premiere nito sa Cannes, France noong isang taon. Matatandaang ang ‘Cattleya Killer’ na pinagbibidahan ni Arjo Atayde ang kauna-unahang Filipino series na nagkaroon ng sariling premiere sa MIPCOM Cannes, ang isa sa naglalakihang TV trade shows sa mundo.

Ang bongga lang na may ilang mga Pinoy pa raw ang lumipad sa France para lang masaksihan ang serye, at hindi sila nabigo sa kanilang napanood. Mismong mga kababayan pa natin ang lumapit sa cast nito para magbigay papuri sa serye, na talagang world-class ang kalidad.

Hindi umano naiwasan nina Ria at ng kanyang mga co-star na maging emosyonal sa naging pagtanggap hindi lamang ng mga Pinoy kundi pati ng international audience.

“It was just so nice. Right after the screening, there were Filipinos coming up to us saying, ‘Thank you because now we feel like we are at par and on the same level as the other nationalities here.’ Hindi nila naramdaman na they were less people. We were also emotional,” sabi ni Ria.

Dahil nga raw sa ‘Cattleya Killer’, tingin din ni Ria na handa na ang Pilipinas na makapag-produce pa ng de-kalidad na thriller series na talagang patok abroad.

“In Cannes, what they talk about now are more thrillers, action. ‘Yun talaga ‘yung for the international market. I think it’s just nice to be part of something that’s trying to pioneer and ushering in a new generation of Filipino content… So it’s easier to market internationally [with a thriller or action],” dagdag niya.

Maski si Jane hindi maitago ang kaligayahan.

“Even if you’ve seen the trailer already or ‘Sa Aking Mga Kamay’, hindi mo pa rin mahuhulaan ‘yung mga next few na mangyayari. Even if you watched episodes one and two and you think you know where the story is going, you’re wrong… Everyone was on point bringing their A-game. We were really excited when we wrapped it up,” sey ni Jane.

Palabas na ang ‘Cattleya Killer’, co-produced ng ABS-CBN International Production at Nathan Studios, simula noong June 2 sa Prime Video. (Dondon Sermino)

