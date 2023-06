Pasukan sa iskul pinababalik ng Hunyo

Isang panukala ang i­nihain sa Kamara de Representante upang ibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan sa mga paaralan.

Aamiyendahan ng House Bill 8508 na akda ni Ilocos Sur Rep. Ronald Singson ang Republic Act 7797 na nagtatakda na ang araw ng klase sa isang School Calendar ay 200 hanggang 220 araw lamang.

Sa ilalim ng panukala, ang unang araw ng pasukan ay tuwing unang Lunes ng Hunyo ng bawat taon.

“More than overhauling, revising, and redesigning the existing curriculum, other issues on education, such as setting a school calendar that is most beneficial to learners, should also be considered,” sabi ni Singson sa panukala.

Dahil sa COVID-19 pandemic, nausog ang pagsisimula ng pasukan ng Agosto at Setyembre depende sa paaralan. Ayon sa mambabatas, hindi ang mga guro at estudyante na magklase sa mainit na panahon tuwing summer at hindi rin pakikinabangan ang bakasyon ng mga bata kung matataon ito sa tag-ulan. (Billy Begas)