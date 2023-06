Pagbisita sa NBP suspendido uli

Suspindido uli ang pagbisita sa maximum security compound ng New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City simu­la noong Hunyo 2 hanggang Hunyo 9.

Hindi naman sinabi ng Bureau of Corrections (BuCor) sa kanilang social media post ang dahilan ng suspensyon sa nasabing pribilehiyo ng mga person deprived of liberty (PDL).

Noong Mayo 25, ini­utos ni BuCor director Gen. Gregorio Catapang ang pagbabalik sa visitation privelege ng mga PDL sa NBP at Correctional Institution for Women (CIW) sa Mandaluyong City matapos kumpirmahin nina BuCor Health and Services director CT/Supt. Maria Cecilia Villanueva at CIW Supt. CT/Supt. Elsa Alabado na kapwa ‘COVID-free’ na ang parehong pasilidad.

Matatandaang dalawang linggong ipinasuspinde ni Catapang ang pagbisita sa MSC dahil sa pagkalat ng COVID-19 sa hanay ng mga PDL at tauhan ng bureau.