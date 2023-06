Nikola Jokic humilera kay Michael Jordan sa rekord

MAS marami pang MVP si Nikola Jokic – dalawa – kumpara kina Kobe Bryant at Shaquille O’Neal.

Nadiskaril lang sa pangatlong sunod ang Serbian na limang pulgada lang ang vertical leap, kung hindi tinalo ni Joel Embiid ngayong 2022-23 ay lalampasan sana ng kanyang three-straight ang nagawa nina Michael Jordan at LeBron James.

Dinomina ni Jokic ang 104-93 win ng Denver Nuggets kontra Miami Heat sa Game 1 ng NBA Finals nitong Huwebes: 27 points, 10 rebounds, 14 assists.

Sa stat lines na ‘yun, may record agad ang Joker sa kanyang NBA Finals debut:

Sila lang ni Jordan ang players na namuno sa team sa points at assists sa finals debut.

Bukod kay Jokic, si Jason KIdd lang ang naglista ng triple-double sa Finals debut.

Sila lang ni James ang players na may at least 27/14/10 sa isang Finals game. Nagawa ‘yun ni LeBron, katatapos lang ng kanyang 20th season, noong 2017.

Sina Jokic at James lang ang players na nagkamada ng 10 points, 10 assists sa isang half ng NBA Finals game.

Ngayon pa lang, liyamado na si Jokic sa Finals MVP. Game 2 sa araw na ito (Lunes) sa Denver pa rin.

(Vladi Eduarte)