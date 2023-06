Ni-reveal din pagbubuntis: Toni nagpa-baby shower

Finally, ni-reveal na ni Toni Gonzaga na ipinagbubuntis niya ang ikalawang anak nila ni Paul Soriano.

Sa kanyang recent Instagram post ay ibinahagi ni Toni ang reel ng highlights sa mga naganap sa baby shower niya.

Makikita sa video ang ilan sa mga naglalakihang personalidad sa mundo ng showbiz at politics na dumalo sa nasabing event katulad nina First Lady Liza Araneta-Marcos, anak nitong si Ilocos Norte District 1 Representative Sandro Marcos, kapatid ni Toni na si Alex Gonzaga, Senator Loren Legarda, ang magkapatid na Senator Mark Villar at Las Piñas City Representative Camille Villar, ang mag-asawang sina Senator Robin at Mariel Padilla, at ang mga kapamilya nina Toni at Paul Soriano.

Sa kanyang caption ay pinasalamatan ni Toni ang kapatid na si Alex at ang kanyang mga kaibigan sa pagbigay sa kanya ng baby shower.

“Super grateful to my dear friends @camillevillarofficial @emaglipayvillar @che.uy168 @marieltpadilla and sisters @cathygonzaga @winniewong for throwing us the most memorable shower!So thankful to our family and friends who celebrated with us this new blessing!”

Matatandaang noong Marso pa lang ay napapabalitang buntis si Toni at ilang beses na rin nakita ang kanyang baby bump sa kanyang vlog na ‘ToniTalks’ pero hindi siya nagsalita tungkol sa isyung ng pagbubuntis.

Anyway, congratulations Toni and Paul!

Bonggels!

