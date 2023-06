Mga Pinoy na tinamaan ng chronic kidney lumobo pa

Umaabot na umano sa hanggang 7 milyong Pinoy ang may chronic kidney disease (CKD) hanggang nitong 2021.

Sa ginanap na media forum ng Philippine Society of Nephrology, isang Pinoy kada oras ang nagkakaroon ng CKD.

Ayon kay PSN fellow Dr. Vimar Luz,Ang naturang bilang ay base sa extrapolation report ng National Kidney Institute mula sa datos na kinolekta mula pa noong 2016.

“Sa Asia, we comprise about 25 percent ng contribution dun sa 840 million as of 2021 na may sakit sa bato. Base sa pag-estima, magkakaroon pa ito ng increase of about 3 percent in the span of 3 years,”ayon kay Luz.

Ang CKD ay isang kondisyon kung saan hindi na kayang mag-filter ng dugo dahil ito ay na-damage.

Sa datos mula sa Institute for Health Metrics and Evaluation lumalabas na ang CKD ay sumampa na sa Ikaapat na sanhi ng kamatayan sa Pilipinas noong 2019.

Nangunguna ang ischemic heart disease, stroke, at lower respiratory infection, panlima naman ang tuberculosis.

“Only as few as 10 percent are diagnosed. Ibig sabihin, ang data natin 7 million ay maaring underestimated po ‘yun ,” dagdag pa ni Luz.

Nalaman na ang early stage ng CKD ay walang sintomas, pero ito ay maaring ma-detect sa pamamagitan ng serum creatinine exam.

Kalaunan , nagpapakita ng sintomas ang CKD, gaya ng “fatigue, lack of appetite, edema, nausea, vomiting, small amount of urine, lack of sleep, difficulty breathing, blood or protein in urine, rashes at sexual function problem.”

Sinabi pa ni Luz na ang diabetes at hypertension ang pangunahing dahilan ng CKD sa bansa.

Habang ang ibang sanhi ay nephrolithiasis, polycystic kidney disease, chronic pyelonephritis, at glomerulonephritis.

“Ang CKD ay hindi lubusang gumagaling, ngunit hindi lahat ng may CKD ay nauuwi sa dialysis. Maaaring mapabagal ang paglala ng CKD,” giit pa ni Luz.

Nalaman na upang maiwasan na magkaroon ng CKD dapat ay maging ayos ang blood pressure at kontrolado ang blood sugar, imintina ang healthy diet, exercise regularly, drink adequate water, iwasan manigarilyo at mga pain relivers at supplements at magkaroon ng regular na konsultasyon sa doktor.(Juliet de Loza-Cudia)